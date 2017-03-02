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Chp İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a Ziyaret

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Chp İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a Ziyaret
16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesinde ilçeleri gezen CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan ilçesinde partililerle bir araya geldi.

16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesinde ilçeleri gezen CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Anayasa değişiklik paketinin onaylanacağı referandum ile ilgili çalışmalara devam eden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz Arguvan ilçe teşkilatında partililerle bir araya geldi.

Burada partililere seslenen Kiraz, "Anayasa değişiklik paketi mecliste alelacele geçirildi ve 45 gün sonra önümüzde bir referandum süreci var. Biz bu referandumla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bütün ilçelerimiz geziyoruz. Bugün de Arguvan ilçesini ziyaret ettik. Biz, her Arguvanlının gönlünde bir demokrasi aşkının yattığını biliyoruz. Önümüzdeki referandum sürecinde de Arguvan'da yüzde 90'ın üzerinde bir hayır oyu çıkacağına eminiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında konuşan Kiraz, "Biz en başından beri söylüyoruz, biz bu olay kişiler ve partiler üzerinden bakmıyoruz. Biz hayır oyu isterken tamamen demokrasi için istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kiraz, konuşmasında vatandaşlara "Sandığı gidin" çağrısında da bulunarak, "Ben bütün vatandaşlarımızın ne olursa olsun 16 Nisan'da sandığa gidip oy kullanmasını istiyorum. Çünkü kullanılan her oy bizim için değerlidir. 16 Nisan'da geleceğimiz açısından oy vereceğiz, onun için herkes oy kullanmalı" şeklinde konuştu.

Chp İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a Ziyaret

Chp İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a Ziyaret

Chp İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a Ziyaret

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