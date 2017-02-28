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Chp İl Başkanı Kiraz’dan Doğanşehir’e Ziyaret

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Chp İl Başkanı Kiraz’dan Doğanşehir’e Ziyaret
16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesinde ilçeleri gezen CHP İl Başkanı Enver Kiraz, son olarak Doğanşehir ilçesini ziyaret etti.

16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesinde ilçeleri gezen CHP İl Başkanı Enver Kiraz, son olarak Doğanşehir ilçesini ziyaret etti.

Anayasa değişiklik paketinin onaylanacağı referandum ile ilgili çalışmalara devam eden Cumhuriyet Halk Parti İl Başkanı Enver Kiraz Doğanşehir'de ilçe teşkilatında partililerle bir araya geldi. Kiraz burada yaptığı konuşmada "CHP'liler olarak getirilmek istenen bu değişikliğe hayır olan tavrımızı daha güçlü şekilde ortaya koyma çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

Referanduma 45 gün kala bütün ilçelerde seçim komitelerinin oluşturulacağını dile getiren Kiraz, "Sadece CHP olarak bu çalışmaları sürdürmeyeceğiz. Çünkü getirilmek istenen sistem sadece CHP'lileri ilgilendirmiyor. Bu ülkede yaşayan aslında 80 milyonun geleceğini ilgilendiren önemli bir değişiklik. Dolayısıyla bütün yetkilerin tek bir kişide toplandığı bir yapıda demokrasiden bahsetmek mümkün değil" diye konuştu.

Yani Anayasa değişikliğinin CHP'nin dışında bir çok kesimi de rahatsız ettiğini savunan Kiraz, "Bu gidişata geçit vermek istemeyen farklı partilere oy vermiş bir çok kişinin var olduğunu biliyoruz. Anayasa değişikliği ile getirilmek istenen sisteminin ülkenin hiçbir vatandaşının sorununa çare olmayacağını da çok açık net görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ülkenin önemli bir süreçten geçtiğini kaydeden Kiraz, bu süre zarfında yeni terör örgütlerinin Türkiye'de ortaya çıktığını söyledi. Ülkenin Ortadoğu bataklığına çekildiğini kaydeden Kiraz, "Getirilmek istenen 18 maddelik değişikliğe baktığımızda hiç birinin çiftçinin sorununa yönelik bir kazanımı yok, terörün sonlandırılacağına yönelik bir kazanımı yok" diye konuştu.

CHP olarak referandum tarihine kadar hep birlikte neden hayır oyu kullanılması gerektiğini anlatacaklarını belirten Kiraz, ilçe gezilerine bundan sonrada devam edeceklerini ifade etti.

Chp İl Başkanı Kiraz’dan Doğanşehir’e Ziyaret

Chp İl Başkanı Kiraz’dan Doğanşehir’e Ziyaret

Chp İl Başkanı Kiraz’dan Doğanşehir’e Ziyaret

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