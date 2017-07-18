Chp İl Başkanı Kiraz’dan Vali Kaban’a Hayırlı Olsun Ziyareti

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti il Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Valisi Ali Kaban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti il Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Valisi Ali Kaban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan İl Başkanı Kiraz, Vali Kaban'a başarılar dileyerek, Kaban'ın Malatya'ya atanmasından dolayı memnun olduklarını söyledi. Malatya'nın önemli bir il olduğunu belirten Kiraz, kayısıdan da bahsederek, Malatya'nın dünya kayısı ihracatının büyük bir bölümünü karşıladığını ifade etti. Kayısı için Vali Kaban'dan destek isteyen Kiraz, CHP olarak kendileri ile istişare içerisinde olacaklarının aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Valisi Ali Kaban ise, Malatya'nın önemli bir il olduğunu bildiğini söyleyerek, şehrin daha iyi yerlere gelebilmesi için gayret edeceklerini vurguladı.

Malatya'dan mutlu bir şekilde ayrılmak istediğini dile getiren Kaban, ziyaretlerinden dolayı Kiraz ve partililere teşekkür etti.