Chp İl Başkanı Yılmaz Zengin: “Egemenlik Halkta Kalmalıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İl Başkanı Yılmaz Zengin, 16 Nisan'da yapılacak referandumda egemenliğin halkta kalması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İl Başkanı Yılmaz Zengin, 16 Nisan'da yapılacak referandumda egemenliğin halkta kalması gerektiğini söyledi.

İl Başkanı Zengin yaptığı açıklamada, "Hayır demek başkanlık sisteminin sert kuvvetler ayrılığına dayanır. Yasama, yürütme ve yargı birbirinden tamamen ayrı olmalıdır" dedi.

Egemenliğin tek elde toplanmaması gerektiğini açıklayan İl Başkanı Zengin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de siyasal rejim demokrasi eksikleri olmakla birlikte Demokratik Türkiye Cumhuriyetidir. Bu değişiklik Demokrasi eksikliğini gidermeye dönük yapılmıyor tam tersine eksik demokrasiye de sonlandırıp otoriter eksik totaliter bir diktatörlüğün anayasal zemini oluşturuluyor. Karşı devrim hareketi olarak egemenliği tekrar halktan alıp saraya bir kişiye verme girişimidir. Türkiye büyük millet meclisi iktidarı ve muhalefetiyle her zaman milletin çok daha büyük bir kesiminin iradesinin temsil eder. Bu çerçevede milletin egemenliğini en geniş şekilde yansıtabilen ana organ meclistir. Bu sistem ve demokrasisi gelişmiş ülkelerin hiçbirinde uygulanmamakta."