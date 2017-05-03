  • BIST 93.863
  • Altın 140,740
  • Dolar 3,5356
  • Euro 3,8589
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 15 °C

Chp İlçe Başkanı Tartıştığı Şahsı Vurarak Öldürdü

» »
Chp İlçe Başkanı Tartıştığı Şahsı Vurarak Öldürdü
Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı kişiyi başından vurarak öldüren CHP İlçe Başkanı olay yerinden kaçtı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı kişiyi başından vurarak öldüren CHP İlçe Başkanı olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Germencik Park Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tartıştığı Şükrü Aytuçtek'i (43) kafasından bir el ateş ederek öldüren CHP İlçe Başkanı M.B. olay yerinden 09 JC 302 plakalı kamyonetiyle firar etti. Cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana’da Bir Evde 6 Kişi Ölü Bulundu03 Mayıs 2017 Çarşamba 21:23
  • Orhangazi’de Feci Kaza: 5 Yaralı03 Mayıs 2017 Çarşamba 21:23
  • Camide Müezzine Bıçaklı Saldırı Kamerada03 Mayıs 2017 Çarşamba 20:53
  • Onur Özbizerdik’e 50 Gün Sonra Tahliye03 Mayıs 2017 Çarşamba 20:43
  • Şanlıurfa’da Maç Sonrası Ortalık Savaş Alanına Döndü03 Mayıs 2017 Çarşamba 20:43
  • Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı03 Mayıs 2017 Çarşamba 20:18
  • Kato’da Mağaralar Kapatılıyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 20:18
  • Serinlemek İçin Girdiği Sapanca Gölü’nde Boğuldu03 Mayıs 2017 Çarşamba 20:13
  • Kağıt Toplayıcıları Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:53
  • Merasim Sokak’daki Terör Saldırısı Davasında Sanıktan İtiraf03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti