Chp İlçe Kongresinde İstiklal Marşı Çalınamayınca, Yerel Gazeteci, Boynunda Fotoğraf Makinesiyle Marşı Söyletti

CHP Akçakoca ilçe kongresinde, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı çalmayınca, uzun bir süre beklemenin ardından yerel bir gazeteci sahneye çıkarak boynunda fotoğraf makinesiyle el işaretleriyle birlikte İstiklal Marşını okuttu.
CHP Akçakoca ilçe teşkilatında 3 adayın yarışacağı kongre, öğretmen evi salonunda gerçekleşti. Kongreye protokol üyelerinin yanı sıra, partililer katıldı. Divan oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun bir dakikanın üzerine çıkmasının ardından, İstiklal Marşının çalınamaması üzerine sahneye yerel gazeteci Özdal Alas çıktı. Boynunda fotoğraf makinesi ile İstiklal Marşını salondaki partililere okutan Alas, alkış aldı.
Yerel Gazeteci Özdal Alas, emekli öğretmen olduğunu ve yaklaşık 7 yıldır yerel gazete çıkardığını ifade etti.
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