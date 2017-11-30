Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlkadım İlçe Başkanı Fatih Türkel, 4'ncü Olağan Kongresi'nde İlkadım İlçe Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıkladı. Adaylık açıklamasını yapacağı basın toplantısı hakkında bilgilendirme yapan İlçe Başkanı ve Adayı Türkel, "3 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14:00'de CHP İlkadım İlçe Başkanlığı'nda, 10 Aralık 2017 Pazar Günü yapılacak olan 4'ncü Olağan Kongresi'nde İlkadım İlçe Başkanlığı'na tekrar adaylığımı açıklayacağım. Tüm partili üyelerimizi bekleriz" dedi.
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- CHP İlkadım'a Türkel yeniden aday
CHP İlkadım'a Türkel yeniden aday
CHP İlkadım İlçe Başkanı Türkel, 10 Aralık'ta yapılacak olan 4. Olağan Kongresi'nde 'İlkadım İlçe Başkanlığı'na tekrar aday olduğunu söyledi
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