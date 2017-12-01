Chp İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun Mit Tırlarının Durdurulmasına İlişkin Yeniden Yargılanmaya Başlandığı Davada Mütalaasını Açıklayan Savcı, Berberoğlu’nun "Devletin Güvenliği Veya İç Veya Dış Siyasal Yararla

IHAAW142057-ASA/01-12-2017 - CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yeniden yargılanmaya başlandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan müebbet hapsini istedi. 01.12.2017 14:20:57 TSI NNNN
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Chp İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun Mit Tırlarının Durdurulmasına İlişkin Yeniden Yargılanmaya Başlandığı Davada Mütalaasını Açıklayan Savcı, Berberoğlu’nun "Devletin Güvenliği Veya İç Veya Dış Siyasal Yararları Ba
IHAAW142057-ASA/01-12-2017 - CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yeniden yargılanmaya başlandığı...
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