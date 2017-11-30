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Chp İzmir’de İl Kongresi İçin Tarih Belli Oldu

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Chp İzmir’de İl Kongresi İçin Tarih Belli Oldu
Delege seçimlerinin ardından ilçe kongreleri gerçekleşirken, il yönetim kurulu il kongresinin tarihini belirledi.

Delege seçimlerinin ardından ilçe kongreleri gerçekleşirken, il yönetim kurulu il kongresinin tarihini belirledi. İzmir'de il başkanı 7 Ocak Pazar Günü seçilecek. Başkan Güven aday olup olmayacağıyla ilgili, "Ben zaten CHP'nin il başkanıyım, adaylık başkalarının olacağı bir durumdur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Genel merkezin kurultay tarihini 3-4 Şubat 2018 olarak belirlemesinin ardından İzmir il kongresinin yeri ve zamanı da netleşti.

Toplantıda il seçiminin Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda 7 Ocak 2018 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

Konak İlçe Kongresi'nde listeleri zamanında divana ulaştıramayan Özgür Kaplan'ın yaptığı itiraz da masaya yatırıldı, il yönetimi itirazı reddetti.

Çiğli'nin ilçe kongresinin 17 Aralık'ta gerçekleşmesi kesinlik kazandı. Karabağlar'da mahalle delege seçimleri sürecinde Sarıyer ve Bahar mahallelerinde gerçekleşen itirazlar sonucu karşı karşıya gelen partililer ise barıştırıldı.

Toplantı hakkında konuşan İl Başkanı Güven, "İl kongremizin tarihini 7 Ocak olarak belirledik. Kararlarımızı sonuca bağladık. Küsleri barıştırarak barış meşalesini yaktık. Bundan sonra İzmir'de kavgalı, arası bozuk olan kimse kalmayacak. İktidara yürümenin ilk adımını atıyoruz" dedi.

"Ben zaten başkanım"

Adaylığıyla ilgili her zaman temkinli konuşan Güven, yine kendi durumuyla ilgili yeşil ışık yaktı. Henüz net bir açıklaması bulunmayan Güven, "Ben zaten CHP'nin il başkanıyım, adaylık başkalarının olacağı bir durumdur" diye konuştu.

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