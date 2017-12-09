Chp Kahta İlçe Başkanlığını Yıldırım Kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahta İlçe Başkanlığı olağan genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Yıldırım yeniden başkanlığa seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahta İlçe Başkanlığı olağan genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Yıldırım yeniden başkanlığa seçildi.

Bir otelin restoranında gerçekleştirilen kongrede CHP İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım ve Mustafa Özer aday oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından mevcut başkan Mehmet Yıldırım ve başkan adayı Mustafa Özer, parti üyelerine projelerini anlatarak kendilerine destek verilmesini istedi.

Yapılan konuşmaların ardından parti üyeleri sandığa giderek tercihini yaptı. 61 delegenin oy kullanıldığı başkanlık yarışında mevcut başkan Mehmet Yıldırım 34 oy alırken, Mustafa Özer ise 27 oy aldı.

Mevcut Başkan Mehmet Yıldırım yeniden başkanlığa seçildi