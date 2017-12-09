Chp Kozan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi’nde Erkan Karaoğlu Güven Tazeledi

Adana'nın Kozan ilçesinde CHP İlçe Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Erkan Karaoğlu güven tazeledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde CHP İlçe Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Erkan Karaoğlu güven tazeledi.

Tek liste üzerinden gidilen kongrede partiye kayıtlı 246 delegeden 144 delege oy kullandı. 144 delegenin tamamının oyunu alan mevcut Başkan Erkan Karaoğlu, yeniden CHP Kozan İlçe Başkanlığı görevine seçildi. Özden Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongreye CHP Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen ile CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile il yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, delegeler ve partili vatandaşlar ile AK Parti Kozan İlçe Başkanı Veli Gelebek, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, Saadet Partisi Kozan İlçe Başkanı Muammer Özçelik, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ile davetliler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Protokol heyetinin açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan CHP Kozan İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu,e CHP Kozan İlçe Başkanlığı görevinden onur duyduğunu belirterek, hedeflerinin 2019 yerel seçimlerinde ilk olarak Kozan Belediye Başkanlığını kazanmak olduğunu kaydetti. Sadece seçimden seçime değil ilçe başkanlığı döneminde sanki her gün seçim varmış gibi çalıştıklarını, yönetim kurulu ve ekip arkadaşları ile birlikte CHP'nin bayrağını her zaman bir adım önde tutmayı hedeflediklerini kaydeden Karaoğlu, yeniden ilçe başkanlığı seçiminde partisinin ve yönetiminin güvenini kazanmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini ifade etti. Başkan Karaoğlu kongreye katılan partili partisiz tüm davetlilere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından divan üyelerinin seçimi, gelir gider ve faaliyet raporları okunarak oylamaya sunuldu. Oylamanın kabulünün ardından tek liste üzerinden seçime gidildi. Saatin beş olması ile birlikte sandıkların açılmasının ardından CHP Kozan İlçe Başkanlığında delege olan toplam 246 delegeden 144 kişi oy kullandığı ve 144 oyun tamamını alan Erkan Karaoğlu ise yeniden CHP Kozan İlçe Başkanlığı görevine seçildi. CHP Kozan İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Başkan Erkan Karaoğlu yönetim kurulu asil üyelikleri ise Nur Aksoy, Ahmet Kuddusi Çalatlı, Halil Çalışkan, Mustafa Erkoç, Mehmet Fatih Eroğlu, Kemal Hacıkahyaoğlu, Kamer Işık, Serdal Kalkan, Ergün Kara, Ömer Faruk Kaymaz, Ali Koç, Bünyamin Sedefoğlu, Ali Tüfekli, Soner Yülek, Adil Yıldırım ve Yaşar Yıldız"