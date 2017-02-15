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Chp Lideri Kılıçdaroğlu: "Kız Çocuğumuza Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz"

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Chp Lideri Kılıçdaroğlu: "Kız Çocuğumuza Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, minibüste saldırıya uğrayan başörtülü genç kızı evinde ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, minibüste saldırıya uğrayan başörtülü genç kızı evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin kılığından, kıyafetinden, inancından, ötürü ötekileştirilmesini istemeyiz. Kız çocuğumuza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, minibüste saldırıya uğrayan başörtülü Fatma Dilara Aslıhan Y.'yi evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Aileye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim. Hiç kimsenin kılığından, kıyafetinden, yaşam tarzından, inancından, kimliğinden ötürü ötekileştirilmesini istemeyiz. Herkes bu ülkede özgürce yaşayabilmeli, huzur içinde yaşayabilmeli. Kız çocuğumuza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve bir daha Türkiye'de olmamasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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