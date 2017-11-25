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Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Turizmcilerle Görüştü

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Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Turizmcilerle Görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da turizmcilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da turizmcilerle bir araya geldi.

Muratpaşa Belediyesi'nin toplu açılış ve yeni projesinin temel atma törenine katılmak üzere Antalya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde ilk olarak konakladığı otelde basına kapalı olarak, turizmcilerle bir araya geldi. Toplantının ardından Erdal İnönü Parkında Türkiye Harp Malulleri, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret etmek için otelden çıkmaya hazırlanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, otel lobisine tekerlekli sandalyeyle gelen 80 yaşındaki Zehra Yiğit ile sohbet etti. Daha sonra otelde bir program için gelen öğrencilerle özçekim yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye Harp Malulleri, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şubesi'ne yürüyerek geçti. Erdal İnönü Parkı içerisinde düğün fotoğrafı çeken bir çiftle de karşılaşan Kemal Kılıçdaroğlu, genç çifte hayırlı olsun temennisinde bulundu. Türkiye Harp Malulleri, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şubesi'ne geçen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 30 dakikalık toplantının ardından park içerisinde muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, daha sonra toplu açılış ve temel atma töreni için Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktası Ziya Gökalp Kent Parkı'na geçecek.

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