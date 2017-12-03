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Chp Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Onur Oldu

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Chp Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Onur Oldu
CHP İl Başkanlığı'nda yapılan kongrede CHP Merkez İlçe Başkan adaylığı için Mehmet Akif Onur ile Mehmet Uğur Badeli aday oldu.

CHP Kilis Merkez İlçe Başkanlığına Mehmet Akif Onur seçildi.

CHP İl Başkanlığı'nda yapılan kongrede CHP Merkez İlçe Başkan adaylığı için Mehmet Akif Onur ile Mehmet Uğur Badeli aday oldu.

136 delegenin oy kullandığı seçimde Mehmet Akif Onur, 100 oy alarak CHP Kilis Merkez İlçe Başkanı seçildi. Mehmet Uğur Badeli, 35 oy alırken, 1 oyda geçersiz sayıldı. CHP Kilis Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Onur'un yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Muzafer Çetin, Mehmet Bulut, Abidin Çelebi, Mehmet Çimen, Ahmet Geloğlu, Mehmet Gözalan, Hüsamettin Kızılkaya, Necdet Korkmaz, Muhittin Nabioğlu, Mustafa Nacar ,Mehtep Okatan, Adil Patoğlu, Ali Polat ve Hakkı Yılmaz."

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