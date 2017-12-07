Chp Milletvekilleri Başbakan Yardımcısı’na Tazminat Ödeyecek

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, hakaret iddiasıyla yargılanan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile Yeniçağ...

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, hakaret iddiasıyla yargılanan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, toplamda 20 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Başbakan Yardımcısı Işık'ın avukatı Halit Çokan da hazır bulundu. Çokan, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in 24 Nisan'da yayınlanan bir televizyon programında, o tarihte Milli Savunma Bakanı olan müvekkiline hakaret ettiğini savunarak,100 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı, davanın kabulüne karar vererek, CHP Milletvekili Eren Erdem'in, davacı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, suç tarihi olan 24 Nisan 2017'den itibaren işleyecek olan yasal faiziyle 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Milletvekili Akar Başbakan Yardımcısı Işık'a 5 bin TL ödeyecek

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın 2 Ağustos'ta, partisinin Gebze ilçesinde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ı FETÖ'cü olarak lanse ettiğini, böylece müvekkilinin kişilik ve şöhretinin zarar gördüğünü ifade eden avukat Çokan, 30 bin lira manevi tazminatın, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, davacı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Yazar Demirağ, Başbakan Yardımcısı Işık'a 10 bin TL ödeyecek

Aynı mahkemede görülen diğer davada ise Işık'ın, Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'ın gazetede yazığı köşe yazısında, müvekkilinin "kişilik haklarına saldırdığı ve hakaret ettiği" iddiasıyla, 100 bin lira manevi tazminatın, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı, davanın kabulüne karar vererek, Yavuz Selim Demirağ ile Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'nin Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.