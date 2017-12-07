  • BIST 106.448
  • Altın 155,109
  • Dolar 3,8563
  • Euro 4,5464
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 9 °C

Chp Milletvekilleri Başbakan Yardımcısı’na Tazminat Ödeyecek

» »
Chp Milletvekilleri Başbakan Yardımcısı’na Tazminat Ödeyecek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, hakaret iddiasıyla yargılanan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile Yeniçağ...

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, hakaret iddiasıyla yargılanan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, toplamda 20 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Başbakan Yardımcısı Işık'ın avukatı Halit Çokan da hazır bulundu. Çokan, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in 24 Nisan'da yayınlanan bir televizyon programında, o tarihte Milli Savunma Bakanı olan müvekkiline hakaret ettiğini savunarak,100 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı, davanın kabulüne karar vererek, CHP Milletvekili Eren Erdem'in, davacı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, suç tarihi olan 24 Nisan 2017'den itibaren işleyecek olan yasal faiziyle 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Milletvekili Akar Başbakan Yardımcısı Işık'a 5 bin TL ödeyecek

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın 2 Ağustos'ta, partisinin Gebze ilçesinde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ı FETÖ'cü olarak lanse ettiğini, böylece müvekkilinin kişilik ve şöhretinin zarar gördüğünü ifade eden avukat Çokan, 30 bin lira manevi tazminatın, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, davacı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Yazar Demirağ, Başbakan Yardımcısı Işık'a 10 bin TL ödeyecek

Aynı mahkemede görülen diğer davada ise Işık'ın, Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'ın gazetede yazığı köşe yazısında, müvekkilinin "kişilik haklarına saldırdığı ve hakaret ettiği" iddiasıyla, 100 bin lira manevi tazminatın, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı, davanın kabulüne karar vererek, Yavuz Selim Demirağ ile Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'nin Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurtulmuş: “İsrail’de Yeni Bir Fitilin Ateşi Yakıldı”07 Aralık 2017 Perşembe 18:58
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Franciscus İle Telefonda Görüştü. Görüşmede Kudüs Konusu Ve Son Gelişmelerin Ele Alındığı İfade Edildi.07 Aralık 2017 Perşembe 18:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kudüs Konusundaki Açıklamalar Uluslararası Hukukun Açıkça Ayaklar Altına Alınmasıdır”07 Aralık 2017 Perşembe 18:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Lozan’ı Hemen Ege’ye Hasredip İşi Bitirmeyelim”07 Aralık 2017 Perşembe 18:13
  • Bakan Yılmaz: “Kızların Okullaşma Oranını Artırmak İstiyoruz”07 Aralık 2017 Perşembe 17:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gecikmiş Adalet, Adalet Değildir"07 Aralık 2017 Perşembe 17:28
  • Ak Parti İlçe Başkanından Karakullukçu’ya Ziyaret07 Aralık 2017 Perşembe 17:23
  • Chp Eğirdir İlçe Başkanı Kaş Güven Tazeledi07 Aralık 2017 Perşembe 17:18
  • Mersinli: “Kudüs Ezelden Ebede İslam Toprağıdır”07 Aralık 2017 Perşembe 17:08
  • Tabiatı Keşfet Yeşil Çerçeve Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu07 Aralık 2017 Perşembe 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti