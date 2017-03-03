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Chp Niğde Milletvekili Gürer, Nevşehir’de Ziyaretlerde Bulundu

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Chp Niğde Milletvekili Gürer, Nevşehir’de Ziyaretlerde Bulundu
Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer partisinin Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek burada bir basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer partisinin Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek burada bir basın toplantısı düzenledi.

CHP Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 16 Nisan tarihinde yapılacak olan halkoylaması çalışmalarına katılmak üzere Nevşehir'e gelen CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer İl Başkanlığı ziyaretinde basın toplantısı düzenledi. Gürer düzenlediği basın toplantısında Nevşehir ve Niğde patates üreticilerinin sorunlarına değinirken çiftçinin perişan olduğunu vurguladı. Gürer, "Öncelikle Nevşehir ve Niğde illerinin ortak bir sorunu var. Patates üretimi bölgemizde Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor. Yani TÜİK verilerine göre de bölgemiz birinci sırada geliyor. Patates geçtiğimiz yıl yani 2016 yılı ürünleri Haziran, Ağustos sürecinde yazlık patates 20 kuruştan satıldığı için üretici mağdur durumdadır. Patates üreticisi yaptığı ürününün değerini bulması için de depolara koydu. Ne yazık ki şuanda depolarda ki ürün satışa sunulamıyor. Çünkü tüccar depoya gelmiyor. Öyle olunca Nevşehir'de 350 bin, Niğde'de 400 bin ton olmak üzere toplam 750 bin ton patates depolarda bekliyor. Depolarda bekleyen patateslerin iki ay bir süresi var. Depolarda bekleyen bu patates satılmaz ise geçtiğimiz yıl ki gibi çürüyecektir. Bu bir milli servettir. Bu patatesler ya hayvan yemi olacak ya da sokağa atılacak. Köyler boşalıyor, üreticiler perişan. Kısa vadede çözümü ton başına 50 dolarlık bir teşvik verilmesidir. İki ay sonra Adana'nın patatesi çıkacağı için artık Niğde ve Nevşehir'de bulunan depoda ki patatese tüccarda gelmeyecek, ürünlerde değer bulmayacak. Köylerin bir çoğunda tarım ile uğraşan vatandaşlarımız artık büyükşehirlere göç ediyorlar" dedi.

16 Nisan'da Rejim Değişikli İçin Oy Kullanacağız

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandumun AK Parti'nin, CHP'nin ve MHP'nin bir seçimi olmadığını seçimin rejim değişikliği olup olmaması konusunda olduğunu belirtirken şu ifadelere yer verdi;

"Az önce İl Başkanımızdan bilgileri aldım. İŞKUR vasıtasıyla belediyelere işçi temini sağlanıyor. Niğde'de CHP'li belediyelere en düşük işçi sayısı veriliyor. Genelde her seçim öncesi böyle işçi alımları yapılır, seçimden sonra çıkartılır. Bunda dahi partizanca davranılıp Niğde'de en düşüktü, Nevşehir'de ise CHP'li belediyeler bu olanaktan da yararlanamamış. Şimdi esnafı sorunlu, çiftçi sorunlu, köylüsü sorunlu, işçisi sorunlu, engellisi sorunlu bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde OHAL var, terör var ve bunun yanında bir savaş hali var. Ekonomik sorunlar var birde referandum çıktı. Önümüzde ki süreçte halkımıza referandum ile ilgili köyde ki vatandaşlarımıza bilgilendirme çalışmaları sunuyoruz. Burada şunu söylüyoruz. Bu ülkenin hayrına olan hayır oyunun çıkması gerektiğini belirtiyoruz"

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