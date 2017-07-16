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Chp - Nrw Birliği Genel Sekreteri Elif Akçit Hayatını Kaybetti

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Chp - Nrw Birliği Genel Sekreteri Elif Akçit Hayatını Kaybetti
Almanya'nın Duisburg şehrinde CHP-NRW Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapan Elif Akçit, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Almanya'nın Duisburg şehrinde CHP-NRW Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapan Elif Akçit, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Almanya'nın Duisburg şehrinde yer alan CHP - NRW Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapan Elif Akçit, 5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Elif Akçit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'daki etkinliklerinde de görev alıyordu. Akçit, en son Türkiye'de düzenlenen seçimler nediyle görev yaparken beyin kanaması geçirmişti. Akçit için Almanya'da cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

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