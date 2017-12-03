Chp Odunpazarı 4’üncü Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti

Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı 4'üncü Olağan İlçe Kongesi sonrasında Akın Sallarel, yeniden başkan seçildi.

Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı 4'üncü Olağan İlçe Kongesi sonrasında Akın Sallarel, yeniden başkan seçildi.

Porsuk Spor Salonu'nda Odunpazarı 4'üncü Olağan İlçe Kongresi gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu kongreye, CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel, CHP İl Başkanı Sinan Özkar, Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, CHP'li delegeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından yapılan seçimde, iki aday olarak başlayan kongre Ferda Kavaklı'nın adaylıktan çekilmesiyle tek olarak devam etti. Tepebaşı delegesi olan Kavaklı'nın tüzüğe aykırı hareket edilmesinden dolayı aday olamayacağı açıklandı. Mevcut Başkan Akın Sallarel, yeniden Odunpazarı İlçe Başkanı seçilerek güven tazeledi.