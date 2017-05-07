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Chp Parti Meclisi Olağanüstü Toplandı

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Chp Parti Meclisi Olağanüstü Toplandı
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak kesin çıkartma istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesini...

CHP Parti Meclisi, olağanüstü gündemle toplandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak kesin çıkartma istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesini görüşecek.

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