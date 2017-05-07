Chp Parti Meclisi Olağanüstü Toplandı

CHP Parti Meclisi, olağanüstü gündemle toplandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak kesin çıkartma istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesini görüşecek.
CHP Parti Meclisi, olağanüstü gündemle toplandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak kesin çıkartma istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesini görüşecek.
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