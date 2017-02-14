CHP referandum çalışmalarını başlattı

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz ve Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, 19 Mayıs İlçesi'nden referandum çalışmasını başlattı.

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz ve Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, 19 Mayıs İlçesi'nden referandum çalışmasını başlattı. Toplantıda, partililerle bir araya gelen CHP İl Başkanı Akcagöz ve Milletvekili Zeybek, referandum çalışmasının ana hatlarından bahsetti.

İl Başkanı Av. Akcagöz, önümüzdeki sürecin bir seçim süreci değil, insanların evet hayır tercihlerinin sorgulanacağı bir referandum dönemi olduğunu belirterek, "Ne hazindir ki, evet diyecek olan ile hayır diyecek olan arasında kapanmaz bir uçurum açıyorlar" dedi.

İstenilen değişikliğin totaliter bir devlet yapısı öngördüğünü ifade eden CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, "Meclis çalışması esnasında gelişmeleri siz de takip ettiniz, biliyorum. Her türlü baskıyı gösterdiler. Ama bu sizin gördükleriniz inanın az kısmı. Daha şiddetli şeyler yaşadık. Mücadele ettik. Elimizden geleni yaptık. Anayasa Komisyonu, tüm hukuk dışılıkları yaşattı. Hukukun tecelli etmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hukuk yerle bir edildi ve bu değişiklik öyle çıktı. Şimdi yapmak zorunda olduğumuz iş, parlamenter demokrasimize sahip çıkmaktır" diye konuştu.