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CHP seçim planlaması yapıyor

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CHP seçim planlaması yapıyor
CHP Parti Meclisi (PM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yılın son toplantısını gerçekleştirmek üzere parti genel merkezinde toplandı.

PM, gündemindeki maddelerin yanı sıra Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporunu da görüşüldü. Her iki seçimde de milletin karşısında iki seçenek olacağını belirten Kılıçdaroğlu, " Yerel seçimlerde birinci seçenek, örneğin İstanbul, Ankara, Bursa gibi kentlerimizi yıllardır olduğu gibi ranta teslim eden ve beton yığınına çevirerek, kendi deyimleriyle, kentlerine ihanet edenlerden yana olmak "dedi. 

Kılıçdaroğlu, " İkincisi ise kent halkının sürdürülebilir, insanca yaşam kalitesini, gelişmesini, huzur ve refahını düşünen, katılımcı demokratik anlayışla kentine ve kentliye hizmet etmekten başka amacı olmayanlardan yana olan tercih seçeneğidir. Aynı şekilde, milletvekili genel seçimleri ile eşzamanlı yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de iki seçenekten birisi devletimizi demokrasiden uzaklaştıracak otokratik ve totaliter bir tek adam rejimine yönelik tercih, diğeri ise özellikle son 15 yıl içinde halihazırda ciddi bir tahribata uğratılmış olsa da demokrasinin yaşatılabilmesi ve zaman içerisinde güçlendirilecek parlamenter demokratik yönetim biçiminin devamlılığına yönelik tercihtir " dedi. 

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