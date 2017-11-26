Chp Selendi İlçe Başkanlığına Fikri Kaygısız Seçildi

CHP Selendi İlçe Kongresi'nde seçimin galibi 15 oy farkla Fikri Kaygısız oldu.

CHP Selendi İlçe Kongresi'nde seçimin galibi 15 oy farkla Fikri Kaygısız oldu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisil İlçe Kongresi Atatürk Caddesi üzerindeki Parti lokalinde gerçekleşti. İki adayın yarıştığı seçimin galibi 83 delegenin oy kullandığı kongrede 51 oy alan Fikri Kaygısız oldu.

Mevcut Başkan Adem Korkmaz'ın konuşmasında duygusal anlar yaşandı. Yaptığı hizmetleri ve çalışmaları göz yaşları arasında anlatan Adem Korkmaz, "Bu bir mevzi değişikliği. Bugüne kadar onurumla gururumla bu görevi en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum. Sanmayın ki başkanlık bitti parti de bitti. Bundan sonra da partimize hizmet etmeye devam edeceğim. Kimse merak etmesin bizler bu partide yetiştik çocukluğumuzdan bugüne kadar bu 6 oklu parti bayrağımızın içinde büyüdük. Büyüklerimizin desteği ile bu onurlu görevi 2015 yılından bugüne kadar en iyi şekilde yaptık" dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Mevcut Başkan Adem Korkmaz'ın aday olmadığı kongrede Fikri Kaygısız ve Mehmet Gürbüz'ün listeleri seçime girdi. 90 delegeden 83 delegenin oy kullandığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı. Sayılan oy pusularının ardından Fikri Kaygısız 51 oy, Mehmet Gürbüz 31 oy aldı. Bu sonuçların ardından 2 çocuk babası 61 yaşındaki Fikri Kaygısız CHP'nin yeni Selendi İlçe Başkanı oldu. Başkan Kaygısız yaptığı teşekkür konuşmasında, "2014 yılından bugüne kadar CHP çatısı altında aktif siyaset yaptım. Geçtiğimiz yönetimde başkan yardımcılığı görevinde bulundum inşallah bundan sonra ilçe başkanı olarak hep birlikte el ele vererek arkadaşlarımızla birlikte ilçemizde partimizin oy oranını yükseltmek için yılmadan usanmadan çalışacağız" diye konuştu.

CHP İlçe Kongresine CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, İl Başkanı Halil Tokul, İl Yönetim kurulu üyeleri, oda başkanları ile partililer katıldı.

Fikri Kaygısız başkanlığındaki parti yönetiminde şu isimler yer aldı: "Nuri Aydoğuş, Hanım Cımık, Dilek Çakmak, İrfan Dilik, Özgür Ercan, Mehmet Erol, Ramazan Eryıldırım, Coşkun Gürbüz, Cemil Kaya, Selim Kurt, Mustafa Utangan ve Bayram Yörük."