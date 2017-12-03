Chp Siirt İl Kongresi Yapıldı

CHP Siirt İl Kongresinde mevcut başkan Nevaf Bilek, tek listeyle girdiği seçimlerde yeniden başkanlığa seçildi.
CHP Siirt İl Başkanlığı kongresi yapıldı. İl Kültür Merkezinde yapılan kongreye, Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve partililer katıldı. Konuşmaların ardından Kongresinde mevcut başkan Nevaf Bilek, tek listeyle girdiği seçimlerde yeniden başkanlığa seçildi.
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