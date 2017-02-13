CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Tekkeköy'de viyadük çalışması sırasında SAMGAZ'a ait ana dağıtım doğalgaz borusunu delmesinde ihmal olduğunu söyledi. Samsun Valiliği tarafından başlatıldığı duyurulan soruşturmada somut adım atılmadığını ileri süren Akçagöz, "Yaptırım göremedik. Tek gerçek var Samsun iki gün dondu" dedi. İl Başkanı Akçagöz, "Olay bitti. Millet bu soğuk mevsimde mağdur oldu. Karayolları, doğalgaz borusu bulunan alanda çalışma yaparken, yanında bir Samgaz elemanı var mıydı? Samsun Valisi, sorumlular hakkında idari soruşturma başlatacağını söylüyor. Kamuoyunu teskin etmek için alelacele yapılan bir açıklamadır. Soruşturmanın akıbeti malumdur. Şimdi, mevcut zararı gidermek için ortaya çıkan faturayı Samsun halkının sırtına vurmazlarsa iyi. Samsun halkı da bu iki günü asla unutmayacaktır" diye konuştu.
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CHP: 'Somut soruşturma yok'
CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, Karayolları ekiplerinin viyadük çalışmasında doğalgaz ana boru hattını patlatmasında ihmal olduğunu öne sürerek, "Soruşturma var deniliyor ama somut adım yok" dedi
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