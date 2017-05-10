Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, Samsun'un Bafra İlçesi'nde bulunan tarihi bedestende bulunan 400 yıllık kemerin yıkılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akcagöz, "Bafra ilçemizde, tarihi çarşıda bulunan bir kuyumcunun, restorasyon çalışmaları sırasında 17. yüzyıla ait 400 yıllık tarihi kemerin de kepçeyle yıkılmış olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tarihi eserler, dünyanın ortak mirasıdır. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulundan da bir açıklama bekliyoruz. Samsun Valiliği de konunun üzerine gitmelidir. Şimdi yapılacak olan şey, ihmali olanların üzerine gitmek ve gerekli hukuki süreci başlatmaktır. İhmali olan kurumların da bu noktada soruşturmaya dahil edilmesi gerekir. Her ne kadar yıkılan tarihi kemeri geri getiremese de, bundan sonrası için tarihi eserlerin korunması noktasında caydırıcı bir sonuç ortaya çıkmış olur" dedi.
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CHP: 'Soruşturma başlatılmalı'
CHP Samsun İl Başkanı Akcagöz, Bafra'da tarihi bedestanda kemerin restorasyon işleminde yıkılması hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi
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