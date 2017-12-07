CHP Tokat'ta kongre süreci hızlandı

CHP Tokat'ta, il ve ilçe başkanlıkları kongreleri start aldı. İptal edilen Merkez İlçe Başkanlığı kongresi 23 Aralık'ta yapılacak. İlçelerde Almus ve Reşadiye ilçe başkanları değişirken, 4 ilçe başkanı görevlerine devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat'ta, il ve ilçe başkanlıkları kongreleri hız kesmeden devam ediyor. Yeşilyurt, Artova, Sulusaray, Turhal, Erbaa, Reşadiye ve son olarak Almus İlçe Başkanlıkları kongreleri geçen gün gerçekleşti.

ZİLE'DE 2 ADAY YARIŞACAK

Yapılan kongrelerde 4 ilçe başkanı tekrar seçilerek, görevine devam ederken, Reşadiye İlçe Başkanı Hasan Özcan görevini Soğukpınar eski Belediye Başkanı Metin Erçıktı'ya devretti. Almus İlçe kongresinde ise Başkanlığa Gültekin Çağlar ve yönetimleri seçildiler. Turhal'da İlçe Başkanı Galip Doğan ve Erbaa'da İlçe Başkanı Savaş Uzun üyelerin güvenini kazandı. CHP Zile İlçe Başkanlığı kongresinde ise 2 aday yarışacak. 9 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek Zile İlçe Başkanlığı kongresinde mevcut Başkan Hüseyin Tunç ve A. Rıza Bozdemir arasında gerçekleşecek.

Diğer taraftan, iptal edilen Tokat Merkez İlçe Başkanlığı kongresi ise 23 Aralık Cumartesi günü Dedeman Otel'de gerçekleştirileceği duyuruldu. CHP Merkez'de Ender Ergun, İlçe Başkanlığı görevini yürütüyor. Taner YEŞİLSU / TOKAT