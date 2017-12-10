Chp Ünye İlçe Başkanı İsa Maral Oldu

ORDU (İHA) – CHP Ünye İlçe Olağan Kongresinde İsa Maral başkan seçildi.

ORDU (İHA) – CHP Ünye İlçe Olağan Kongresinde İsa Maral başkan seçildi.

Divan Başkanlığını CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverir'in yaptığı kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin ve partililer katıldı.

CHP Ünye İlçe Başkanlığı için İsa Maral ve Ali Yalçın'ın listeleri yarıştı. Beyaz liste ile Ali Yalçın, mavi liste ile İsa Maral seçime gitti. Toplam 194 delegeden 164 kişi oy kullandı. Seçimlerde İsa Maral 116, Ali Yalçın 48 oy aldı. İsa Maral CHP Ünye İlçe Başkanı seçildi.

Sonuçların ardından tebrikleri kabul eden İsa Maral, "Bu bir bayrak yarışıdır, ben bu bayrağı büyüğümden Ali ağabeyimden devraldım, yolumuza birlikte devam ediyoruz" dedi.