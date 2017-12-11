CHP Ünye'de Maral başkan oldu

CHP Ünye İlçe Kongresi'nde 'mavi liste' ile yarışan İsa Maral, 116 delegenin oylarını alarak 'başkan' seçildi.

CHP Ünye İlçe Kongresi'nde 'mavi liste' ile yarışan İsa Maral, 116 delegenin oylarını alarak 'başkan' seçildi. Maral, "37 mahallemizde delegemiz yok. İlk işimiz Ünye'deki CHP'lilerin sayısını artırmak" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ünye İlçe Olağan Kongresi iki adayın yarışına sahne oldu. Beyaz liste ile Ali Yalçın, mavi liste ile İsa Maral seçime gitti. Toplam 194 delegenin 164 kişi oy kullandı, İsa Maral 116, Ali Yalçın 48 oy aldı ve yeni Başkan İsa Maral oldu.

Tebrikleri kabul eden İlçe Başkanı Maral, "Bu bir bayrak yarışıdır, ben bu bayrağı büyüğümden Ali ağabeyimden devraldım, yolumuza birlikte devam ediyoruz" dedi. Maral, "Hedefimiz 2019 seçimlerinde iktidar olmak" diye konuştu. CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin ise, "Siyasi partiler yasasında değişiklik yapılması gerekiyor. Ön seçim yapılabilmesi için tüzük değişikliği değil, yasanın değişmesi gerekiyor. Bunu da yapacak olan TBMM'deki milletvekillerimizdir" dedi.

FINDIK MASAYA YATIRILIYOR

AK Parti Hükümeti'nin ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sorunları halının altına süpürdüklerini ve her konuda günü kurtardıklarını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Ünye'nin Çamlığı gerçekten Karadeniz'e gelen her insanın göz bebeği olan bir yer. Orayı gözümüz gibi korumalıyız ve sahip çıkmalıyız" diye konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Ocak ayında fındık sorununu masaya yatıracağız. Fındığın sorununu çözmek adına üreticiden tedarikçiye kadar bütün safhaları değerlendirerek, yasa tasarısı hazırlayarak yasa çıkartacağız. Üreticinin de tedarikçinin de haklarını koruyacak bir çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı. Hamza ALP / ÜNYE