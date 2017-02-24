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CHP: YSK'ya itiraz edeceğiz

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CHP: YSK'ya itiraz edeceğiz
CHP İl Başkanı Akcagöz, Çarşamba Havalimanı'na YSK'nın kararı ile sandık kurulmaması kararına itiraz edeceklerini belirterek, "Pist tadilatı 1 Ağustos'a ertelendi. Biz itirazımızı yapacağız" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Çarşamba Havalimanı'nda 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı açıklanan pist tadilatını kararını gerekçe gösterip yurt dışından gelecek gurbetçiler için havalimanına sandık kurulmama kararını eleştirdi. Havalimanı pist tadilatının 1 Ağustos'a ertelendiğine dikkati çeken İl Başkanı Akcagöz, "YSK'ya itiraz edeceğiz. Referandum için alınan bu karar yanlış" dedi.

Akcagöz, "Gurbetçi vatandaşlarımız, demokratik ülkelerde yaşadıkları için, demokrasinin, özgürlüğün, insan haklarına saygının ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Türkiye'de, rejimin başkalaşmasına ve tek adam vesayetine bu nedenle özellikle gurbetçi vatandaşlarımız 'hayır' diyecekler. Ayrıca, yaşanan bu gelişme, tadilatın hayati olmadığını da ortaya koymuştur. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, madem bu tadilat 1 Ağustos'ta başlayacak; gece gündüz çalışılarak, en kısa zamanda ulaşıma hizmet verir hale getirilmelidir" diye konuştu.

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