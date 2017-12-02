Chp’de Battalgazi İlçe Kongresi Heyecanı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Battalgazi İlçe kongresinde 2 aday başkanlık için yarışıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Battalgazi İlçe kongresinde 2 aday başkanlık için yarışıyor.

Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen kongrede konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, CHP'nin kongrelerinin hiçbir partinin kongrelerine benzemediğini belirterek "Cumhuriyet Halk Partisi'de hiçbir partiye benzemeyen hem kuruluşu itibariyle hem bugüne gelişi itibariyle, sürdürdüğü anlayış ile her siyasi partiden farklı bir anlayışı ortaya koyuyor. CHP'nin kökleri kuvayi milliye, ulusal kurtuluş savaşına dayanmakta, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş iki büyük eserinden birisi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize iki önemli emanetinden birisi. Biri layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti, bir diğeri CHP'dir. Onun için bu partide sizlerle bu ulu çınarın gölgesi altında, bu büyük çatının altında bu ailenin bir ferdi olmaktan her zaman onur ve gurur duyuyorum. 94 yıllık bir parti kökleri tarihimizin derinliklerinde ama dalları geleceğe uzanan dünün, bugünün ve yarının partisi" dedi.

Kongreye katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'da her iki adaya başarılar dileyerek, "Bu kongreden çıktıktan sonra, kim kazanırsa kazansın küsmeden bir birimize kırılmadan yolumuza devam etmemiz lazım. Bakın Malatya'da oyumuz düştü, kendi üzerime payımı alıyorum her türlü eleştiriyi başım üzerinde kabul ediyorum. Ama bu sadece benim sorumluluğumda değil" ifadelerine yer verdi.

CHP Battalgazi İlçe Başkanlığı için Bahattin Öner ve Vahap Altunok yarışıyor. Seçim sonuçlarının 17.00'den sonra kesinleşeceği belirtildi.