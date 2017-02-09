CHP'de 'eski il başkanları' zirvesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, önceki dönem Samsun İl Başkanları ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, önceki dönem Samsun İl Başkanları ile bir araya geldi. Önceki dönem İl Başkanları Suat Binici, Hüseyin Değerli, Refik Karakoç, Ersoy Üstay, Halil Türk, Mehmet Atalay, Dinçer Soylu, Aylin Tat, Yılmaz Türkoğlu ve Hayri Erdönmez'in katıldığı toplantıda, referandum süreci ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönemdeki çalışmalarının nasıl olacağı değerlendirmeye alındı.

CHP Samsun İl yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuşan İl Başkanı Akcagöz, "Hükümet, bu değişiklik ile güçlü bir devlet olacağımızı söylüyor. Biz, Parlamenter sistemle güçsüz müyüz? Biz bu rejim içinde Kıbrıs'a harekat gerçekleştirdik. Bu sistem içinde 1 Mart tezkeresini elimizin tersiyle ittik. Parlamenter sistem, denetlenmesi en kolay sistem. Oysaki Başkanlık Sistemi, bir kişinin iradesine tüm ülkeyi teslim ediyor. Denetlenmesi zaten mümkün değil. Başkan, Parlamento'yu belirliyor. Bakanları atıyor. Milletimiz mutlaka bu oyuna dur diyecek ve referandum sandığı önüne geldiğinde hayıra mührünü basacaktır" dedi.