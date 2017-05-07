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Chp’de Fikri Sağlar İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi.

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Chp’de Fikri Sağlar İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi.
IHAAW184854-SIY/07-05-2017 - CHP'de Fikri Sağlar ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

IHAAW184854-SIY/07-05-2017 - CHP'de Fikri Sağlar ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 07.05.2017 18:48:54 TSI NNNN

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