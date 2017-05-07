IHAAW184854-SIY/07-05-2017 - CHP'de Fikri Sağlar ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 07.05.2017 18:48:54 TSI NNNN
- BIST 93.928
- Altın 140,116
- Dolar 3,5441
- Euro 3,8951
- Samsun 14 °C
- İstanbul 22 °C
- Ankara 15 °C
- İzmir 24 °C
- Ordu 14 °C
- Sinop 13 °C
- Giresun 13 °C
- Amasya 16 °C
- Rize 16 °C
- Trabzon 13 °C
- Özköylü, “Sezonun En Kıymetli Galibiyetini Aldık”
- İlkadım’da Malazgirt’ten Dumlupınar’a Şiir Ve Türkü Gecesi
- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Babası Vefat Etti
- Reşadiye Kelkit Futbol Turnuvası’nın Şampiyonu Belli Oldu
- Spor Toto Süper Lig
- Chp’de Kritik Toplantı Sona Erdi
- Ak Parti Muğla İl Başkanı Mete’den Önemli Mesajlar;
- Fatih Terim Tribünde
- Gol Düellosunun Galibi Göztepe
- Beytüşşebap’ta Pkk Mühimmatı Ele Geçirildi
- Sp Van Gençlik Kollarının Nisan Ayı Divan Toplantısı Yapıldı
- 'Arda Boyları' gösterisi Hattuşa'da sahneledi
- Halil Tatlıgül Hoca Vefatının 27.yılında Dualarla Anıldı
- Rum Liderden Eide’ye: “Ne Kadar Az Konuşursa O Kadar İyi Eder”
- agromec ürünlerini Yeşilyurt AVM'de sergiliyor
Chp’de Fikri Sağlar İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi.
IHAAW184854-SIY/07-05-2017 - CHP'de Fikri Sağlar ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Chp’de Kritik Toplantı Sona ErdiCumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kritik toplantı sona erdi. Toplantıda Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararı...
Chp’de Fikri Sağlar İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi.IHAAW184854-SIY/07-05-2017 - CHP'de Fikri Sağlar ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt’te Temel AtacakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs 2017 tarihinde Kuveyt'i ziyaret edecek.
Bakan Müezzinoğlu: "Millet Adına Güçlü Bir Sistem Kuruldu"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Artık ipin ucu milletin elinde. Millet adına güçlü bir sistem kuruldu" dedi.
Bakan Kılıç Referandumda En Yüksek Evet Oyu Çıkan Harran’ı Ziyaret EttiGençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, referandum halk oylamasında Türkiye'de yüzde 97 oy oranı ile en yüksek "evet" oyunun çıktığı Şanlıurfa'nın...
- Tokat’ta Sağanak Yağış Caddeleri Göle Çevirdi
- Süs Tavukları Açık Arttırmayla Satıldı
- Bakan Müezzinoğlu: "Millet Adına Güçlü Bir Sistem Kuruldu"
- Gazi Ferdi Çatal, Tedavisinin Ardından İlk Kez Baba Ocağına Geldi
- Hem Güldüler Hem De Güldürdüler
- Tika’dan Batum’da Engelli Çocukların Eğitim Gördüğü Merkeze Destek
- Bakan Kılıç Referandumda En Yüksek Evet Oyu Çıkan Harran’ı Ziyaret Etti
- Sıcaktan Bunalan İstanbullular Denize Koştu
- Siirtliler Nurhayat’ın Katil Zanlısına İdam İstedi
- Ertuğrul Gazi Türbesi’nde Saygı Nöbetleri Başladı
- Trabzon’da “10. Uluslararası Öğrenci Buluşması” Etkinliği
- Asker Arkadaşları 25 Yıl Sonra Tekrar Bir Araya Geldi
- Hayatı Abd’den Gelecek İlaca Bağlı Olan Mehmethan’a Bakan Tüfenkci El Uzattı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin Duruşu, Dünyanın Her Yerindeki Mazlumlar Ve Mağdurlar İçin De Bir Umut Kaynağı Olacaktır"
- Stres Atmak İsteyen Vatandaşlar Süs Balıklarına İlgi Gösteriyor
- Terör Yıkıyor, Toki Yapıyor
- Bin Testi İle Kebap Rekor Denemesine Olumsuz Hava Engeli
- Divriği Ulu Cami’nin Restorasyonu 2021 Yılında Tamamlanacak
- (Özel) Silivri’de Ormanlık Alandaki Ağaçların Kesilmesine Tepki
- Elazığ’ın Köpekleri Amerikalı Oldu
1/20
- KARADENİZ'İN BAHARI FOTOĞRAFLARDA
- RENKLİ 1 MAYIS GÖRÜNTÜLERİ
- HACIOĞLU VE ŞAHİN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ
- Turizm Haftası'nda Aşcı Ailesi'ni takdir ettiler
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.