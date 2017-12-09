Chp’de Kongre Süreci

CHP Karabük İl Başkanı Av. Erdoğan Dinçel, 24 Aralık'ta gerçekleşecek olan kongrede aday olmayacağını açıkladı.

CHP Karabük İl Başkanı Av. Erdoğan Dinçel, 24 Aralık'ta gerçekleşecek olan kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Dinçel, 6 ilçenin kongrelerini tamamladıklarını söyleyerek, "6 İlçe kongremizde mevcut İlçe Başkanlarımız yine kongrede seçilerek görevlerine devam ediyorlar. İl Kongremizi 24 Aralık Pazar günü saat 11.00'de Kent Meydanında Belediye Kongre ve Nikah Salonu'nda yapacağız. Bu kongremize partililerimz ve tüm Karabük halkını davet ediyorum. 11 Şubat 2015 tarihinde CHP Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla İl Başkanlığı görevine getirildim. O gün oluşturduğumuz İl yönetimi ile çalışmalara başlayarak, göreve gelir gelmez seçim takvimi başlamıştı. 7 Haziran Genel Seçimleri ve 1 Kasım Genel Seçimleri yenilenen seçimleri gerçekleştirdik. Yönetim Kurulumuz yoğun bir tempo içersisinde çalıştı ve yine bu süreç içersinde birde referandum yaşadık. İl Kongremizi 29 Kasım 2015 tarihinde gerçekletirdik ve Merkez Yönetim Kurulunun ataması ile göreve gelen İl Yönetimi kongrede seçilerek ve kadrosunu yenileyerek göreve devam etti. Seçilmiş Yönetim olarak tam 2 yıldır görev başındayız. İki yıl boyunca yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte elimizden geldiğince çalışarak başarıyla partimizi Karabük'te temsil etmeye çalıştık" dedi.

24 Aralık'ta gerçekleşecek olan kongrede il başkanlığına aday olmayı düşünmediğini de kaydeden Erdoğan Dinçel, "Önümüzde 15 gün gibi bir süre var ve ben kendim aday olmayacağım. Bu nedenle İl Başkanlığına aday olacak arkadaşlarımızın bunu değerlendirerek kongreye hazırlanmasının önünü açmak ve doğru değerlendirme yapabilmelerini sağlamak için bugünden bu açıklamayı yapma gereği duydum. Yönetim kurulu arkadaşlarımla görevi 24 Aralık'ta bırakacağız. Partimiz demokratik bir yarışa girecek kongre sürecimizin partimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesinde bulundu.