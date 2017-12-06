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Chp’den Abd Başkanı Trump’ın Kudüs Kararına Kınama

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Chp’den Abd Başkanı Trump’ın Kudüs Kararına Kınama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel-Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel-Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel-Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz. Bu talihsiz karar, iki devletli çözüm perspektifine indirilmiş ağır bir darbedir. Bölgede o kadar sorun varken, kendi iç sıkışmışlığını aşmak amacıyla alındığına inandığımız bu yanlış kararın bölgede tansiyonu daha da arttıracağından endişe duyuyoruz. Hiç şüphesiz bu tek taraflı alınan kararı tanımayacağız. Partimiz, müzakereler yoluyla başkenti Doğu Kudüs olacak 1967 sınırlarına dayanan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti ile güvenlikli sınırlar içinde yan yana yaşayacak ve bizim de esasen tanımış olduğumuz İsrail devletine ilişkin çözüm perspektifini desteklemeye devam edecektir."

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