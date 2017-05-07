CHP'den 'damat' tepkisi

FETÖ'den yargılanan damat Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye edilmesi hakkında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, "Kendisine isnat edilen suç belli. Terör örgütü üyeliği" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, FETÖ'den yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye edilmesi hakkında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, "Birilerinin tahliye edilmesine hiç birimizin diyeceği bir şey olmaz elbette. Post Viral Ensefalit tanısıyla tahliye edildiği söyleniyor. Ellerinde doktor raporu var. Bu haliyle her şey normal görünüyor ama bu şahıs hakkında çok ciddi iddialar var. Kendisine isnat edilen suç belli. Terör örgütü üyeliği" dedi.

CHP İl Başkanı Akcagöz, "Maruz kaldığı hastalık, cezaevi koşullarında yaşamasına engelse şayet, tüm tutuklu ve mahkumların sağlık durumu da yeniden gözden geçirilmelidir. Mesleğim itibari ile biliyorum, ceza evlerinde yatan bir çok hasta tutuklu ve mahkum var" diye konuştu.

Ergenekon soruşturmalarında onlarca insanın özgürlüğünün kısıtlandığını ve yüzlercesinin mağdur edildiğini dile getiren Akcagöz, "Kuddusi Okkır'ı hatırlayın. Biçare adamın yüzünü bir hatırlayın. Yazık değil mi? Sözde Ergenekon terör örgütünün kasası diye lanse edilmişti. Günahı neydi? Cezaevinde öldü. Hastalıkla uğraştı uzun zaman. Cenazesini de Belediye kaldırdı. Çok uzun yıllar önce yaşanmış değil bunlar. Bunların hepsi, Türkiye'nin yakın tarihi" ifadelerini kullandı.