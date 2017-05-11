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Chp’den Doğanşehir’e Teşekkür Ziyareti

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Chp’den Doğanşehir’e Teşekkür Ziyareti
16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonrası CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ilçelere teşekkür ziyaretinde bulunuyor.

16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonrası CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ilçelere teşekkür ziyaretinde bulunuyor. Kiraz ilk olarak yüzde 43 hayır oyunun çıktığı Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek teşkilat üyelerine teşekkür etti.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Doğanşehir ilçesinde partililerle buluştu. Burada konuşan İl Başkanı Kiraz, tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da halkın büyük bir bölümünün sandıklara giderek tercihini kullandıklarını söyledi. Halkın tercihine saygı duyduklarını belirten Kiraz, "CHP olarak önemli ölçüde sandık sonuçlarına sahip çıktık. Ancak YSK ile ilgili başlatılan süreçle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bizler CHP olarak o gün şunu söyledik. Partili kimliğimizi bir tarafa bırakarak hayırı neden istediğimizi vatandaşlara anlatmaya çalıştık. Her noktaya her yere ilçeye gittik, birçok toplantı gerçekleştirdik. Şimdi de referandum öncesi gittiğimiz her yere tekrar gidiyoruz, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

16 Nisan'da oylanan 18 maddelik anayasa değişikliğinin vatandaşın sorununu çözmeyeceğini savunan Kiraz, "Bakıyoruz şimdi vatandaşların sorunları aynı yerinde duruyor. Doğanşehir'de elma üreticileri ağaçlarını kesmeye devam ediyor. Kayısı üreticileri oluşan zararların nasıl karşılaşacağını kara kara düşünüyor. Geçen 18 madde içerisinde bu ülkenin çiftçisi, köylüsü, işçisi yoktu, emeklisi yoktu. Dolayıyla sonuç ne çıkarsa çıksın köylünün emeklinin içinde olmadığı bir yasa teklifi önümüzde getirilmişti" dedi.

Halk oylamasında önemli ölçüde hayır oyunun çıktığını kaydeden Kiraz, "Bizler önümüzdeki süreçte halktan yana olan bir politikayı daha da güçlendirerek hep birlikte sürdüreceğiz. Bizim derdimiz bu olacak. Derdimiz vatandaş olacak, bu ülkenin çiftçisi olacak, köylüsü olacak" diye konuştu.

Kiraz CHP olarak hiç kimseyi dışlamayan ve hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir süreç izleyeceklerini belirterek "Evet oyu veren vatandaşımıza da saygı duyarak, hayır oyu veren vatandaşımızı da baş tacı ederek, görüşü ne olursa olsun düşüncesi ne olursa olsun herkesi baş tacı ederek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Chp’den Doğanşehir’e Teşekkür Ziyareti

Chp’den Doğanşehir’e Teşekkür Ziyareti

Chp’den Doğanşehir’e Teşekkür Ziyareti

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