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Chp’den Hekimhan’a Teşekkür Ziyareti

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Chp’den Hekimhan’a Teşekkür Ziyareti
16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonrası CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ilçelere teşekkür ziyaretinde bulunuyor.

16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonrası CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ilçelere teşekkür ziyaretinde bulunuyor. Kiraz, son olarak Hekimhan ilçesini ziyaret ederek, teşkilat üyelerine teşekkür etti.

İl Başkanı Enver Kiraz, referandumda kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Hekimhanlılara teşekkür ederek, "Referandumun motor gücü olarak Cumhuriyet Halk Partisi meydanlarda oldu. Farklı kesimlerden, farklı gruplardan birleşen ve demokrasiye inanan birçok vatandaşımız da meydanlarda bizimle beraber oldu. Elbette ki bu oylar sadece Cumhuriyet Halk Partisin oyu değil ama oluşan yapı Cumhuriyet Halk Partisi etrafında şekillendi" ifadelerini kullandı. Referandum sonrası CHP üzerinde oyunlar oynandığını iddia eden Kiraz, "Bunun için de önemli bir propaganda işleniyor. Bir partide görev almak ne kadar doğalsa, yine aynı partiden istifa etmek, görevini bırakmak da o kadar doğaldır. Dolayısıyla bir tas suda fırtınalar koparmanın bir anlamı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi çok köklü bir partidir. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne önemli hizmetler vermiş bir partidir. Her şartta her zorlukta her şeyin üstesinden gelecek bir partidir. Bugünlerde de parti içinde farklı tartışmalar kamuoyuna farklı bir dilden yansıtılmaktadır. Biz bu algıya tabii ki teslim olmayacağız. Bu referandum süreci içerisinde hem Genel Başkanımızın, hem partimizin ortaya koymuş olduğu önemli bir tavır vardır. Bu tavır gerçekten bütünleştirici, birleştirici, bütün kesimleri kucaklayan, hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir tavırdır. Bu anlamda Genel Başkanımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Sonuna kadar da Genel Başkanımızın yanında olacağız. Referandum bitti diye yan gelip yatma yok. Tüm örgütlerimiz bundan sonra sahalarda olacaklar. Bizler seçimin ertesi gününden beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Referandumdan önce hangi noktalara gittiysek, kimlerle temas kurduysak, şimdi de gidip teşekkür edeceğiz" şeklinde konuştu.

Chp’den Hekimhan’a Teşekkür Ziyareti

Chp’den Hekimhan’a Teşekkür Ziyareti

Chp’den Hekimhan’a Teşekkür Ziyareti

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