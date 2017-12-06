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Chp’den Kadınların Temsil Oranının Artırılmasına Yönelik Kanun Teklifi

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Chp’den Kadınların Temsil Oranının Artırılmasına Yönelik Kanun Teklifi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kadınların temsil oranının artırılmasına yönelik kanun teklifi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kadınların temsil oranının artırılmasına yönelik kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzalı kanun teklifi dört maddeden oluşuyor. Kanun teklifi ile kadınların ulusal ve yerel meclislerde temsil oranlarının arttırılması amaçlanıyor. Hayatın her alanında yer alması gereken kadınların Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) de ayını şekilde temsil edilmeleri gerektiği belirtilen kanun teklifinde, "Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, "Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur" şeklindeki ifadeleri, kadınların sosyal ve ekonomik hayatımızın her alanında erkeklerle birlikte eşit koşullarda ve haklara sahip olarak yerini alması gerektiğine işaret etmektedir" denildi.

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