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CHP'den Usta'ya tepki

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CHP'den Usta'ya tepki
CHP Samsun İl Başkanı Akcagöz, partisini hedef alan açıklamalar yapan MHP Grup Başkanvekili Usta'ya tepki gösterdi. Akcagöz, "O da bizim gibi, anketleri takip ediyordur. İlk seçimde MHP baraj altında "dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, MHP Grup Başkanı Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, ‘HDP’si, FETÖ’sü bu ülkenin bölünmesi yönünde ne kadar olumsuz niyetleri ve organizasyonları olan grup, fikir varsa bugün CHP hepsiyle ittifak etmektedir’ sözleri üzerine açıklamalarda bulundu. 

Akcagöz, "Bu yakışıksız sözler, bu hakaret niteliğindeki ifadeler, kendisine yakışmıyor. Tayyip Erdoğan ne konuşuyorsa, aynı şeyleri konuşuyorlar. Üzülerek görüyoruz ki MHP, AK Parti ağzıyla siyaset yapmanın ötesine geçemiyor. MHP bugün, FETÖ’yü milletin başına bela eden ve ‘aldatıldık’ diye bu işten sıyrılmaya kalkanlarla beraber. Erhan Usta’nın, erken seçim konusundaki endişelerini de çok iyi anlıyorum. O da bizim gibi, anketleri takip ediyordur. İlk seçimde MHP baraj altında. Görünen o. Ama bunun sorumlusu elbette millet değil. Bunun sorumlusu, MHP yönetiminin ta kendisidir "dedi.  Ali Ufuk ATASEVEN 

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