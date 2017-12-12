Chp’li Başkanın İddialarına Ak Parti’den Yanıt

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka'nın AK Parti'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi hakkında ortaya attığı iddialara yönelik AK Parti...

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka'nın AK Parti'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi hakkında ortaya attığı iddialara yönelik AK Parti Manisa İl Başkanlığından yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, "CHP Yunusemre İlçe Başkanı bilmelidir ki; Yunusemre Belediye Başkanımızın hiçbir yakınının milyon liralık rezidansları, okul imarlı arsaları konut imarına çevirerek milyonlar kazanan akrabaları ve çalışanları yoktur" denildi.

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka'nın AK Parti'li Yunusemre Belediye Başkanı DR. Mehmet Çerçi hakkında ortaya attığı iddialara cevap AK Parti Manisa İl Başkanlığından geldi.

"İlçesinden bihaber siyaset yapıyor"

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Öncelikle görevine yeni seçilen CHP Yunusemre İlçe Başkanına tebriklerimizi ileterek yanlış başladığı ilçe başkanlığı görevinde doğru bir yolda gitmesini temenni ettiğimizi belirtmek isteriz. Başkan, İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin yaptığı incelemeler neticesinde yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ile görevinden uzaklaştırılan CHP'li İstanbul Ataşehir Belediye Başkanının savunarak adeta yolsuzluğu savunduğunu ifade etmektedir. Yaptığı kıyaslamalar ile CHP Genel Başkanının dahi sahte evrak sallamaktan öteye geçemeyip, ispat edemediği ve savcılığa dahi gidemediği bir konuda belli ki hizmetleri ile Yunusemre halkının büyük beğenisini toplayan Yunusemre belediye başkanımızın adını karalamak istemektedir. Kendisi yeni bir ilçe başkanı olduğu için bilmeyebilir ancak hatırlatmak isteriz ki; belediyelerimiz her zaman İçişleri Bakanlığının görevlendirdiği müfettişlerce mutat denetlenmektedir ve bu güne kadar en ufak bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Zira kendisi bilmiyor olabilir ancak ifade etmek gerekirse Yunusemre Belediye Meclisi içerisinde belediyenin denetimlerini de yapmaya haiz bir tanesi eski belediye başkanı olmak üzere 4 tane CHP'li belediye meclis üyesi vardır. Bugüne kadar herhangi bir yolsuzluk ve usulsüzlük görülseydi zaten gereken işlemi kendileri de yapabilirlerdi. Yunusemre Belediyemizin hizmetleri ile uzaktan yakından alakası olmayan değerli ilçe başkanına tavsiyemiz şudur; bizlerin örf ve adetlerine göre bugüne kadar yeni bir makama seçilen bir başkan, bulunduğu ilçenin yöneticilerini ziyaret ederek kendisini ve yönetimini tanıtırlar. Sanırım CHP Yunusemre İlçe Başkanının bu konuda bir ziyareti olmamış ki Yunusemre Belediyesinin hizmetlerinden bihaber ilçede siyaset yapmaktadır" denildi.

"Başkanımızın hizmetleri saymakla bitmez"

Yunusemre Belediyesinin 220 bin nüfuslu ilçede yapmış olduğu hizmetlerin sayılamayacak kadar çok olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sadece yapılan TOKİ hizmeti ile binlerce vatandaşın yüzünün Yunusemre Belediyesince güldüğünü bilmesini isteriz. Yapılan bu açıklamadan tatmin olmayacağını düşündüğümüz değerli genç ilçe başkanımıza tavsiyemiz şudur; belediye başkanımızın rahatsızlığı geçip de iyileşmesinin ardından kendisinden bir randevu talep etmesi halinde başkanımızın kendisini kabul ederek Yunusemre Belediyesinin hizmetlerini görselleri ile birlikte kendisine doyurucu bilgiler vereceğine inanıyoruz. Bu noktada CHP İlçe Başkanımız Akmescit Mah. İzmir Cad. No:311 Yunusemre / Manisa adresini ziyaret ederlerse kendileri gerekli tüm bilgilendirmeleri en iyi şekilde alacaklardır. Son olarak CHP Yunusemre İlçe Başkanı bilmelidir ki; Yunusemre Belediye Başkanımızın hiçbir yakınının milyon liralık rezidansları, okul imarlı arsaları konut imarına çevirerek milyonlar kazanan akrabaları ve çalışanları yoktur."