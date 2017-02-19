Chp’li Belediye Meclis Üyesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden CHP'li Belediye Meclis üyesi İbrahim Bayram son yolculuğuna sevenleri tarafından uğurlandı.

Geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden CHP'li Belediye Meclis üyesi İbrahim Bayram son yolculuğuna sevenleri tarafından uğurlandı.

CHP'li Belediye Meclis üyesi İbrahim Bayram için Ali Çam Camii'de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak helallik istendi. Ali Çam Camii'deki cenaze törenine CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'li vekiller, parti meclisi üyeleri ve çok sayıda partili ile birlikte Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Partili temsilciler ve çok sayıda seveni katıldı.

Öğle namazında helallik istenerek Bayram'ın naaşı aile mezarlığına defnedildi. Belediye Meclis üyesi Bayram, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmişti.