Chp’li Biçer’den Ozan Erdem Hakkında Suç Duyurusu

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in "Referandumda hayır çıkarsa iç savaşa hazırlanın" sözlerinin yankıları devam ediyor.

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in "Referandumda hayır çıkarsa iç savaşa hazırlanın" sözlerinin yankıları devam ediyor. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Erdem'in istifa etmesinin yeterli olmadığını belirterek, Erdem hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, partisinin Manisa İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Yunusemre ve Soma ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları üyeleri ve partililer katıldı. Biçer, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in Soma'da verdiği konferansta kullandığı sözleri nedeniyle istifa etmesinin yeterli olmayacağını, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği için hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Biçer, "İl yöneticisinin istifası yeterli değil. Şu andan sonra o açıklamalar yapıldıktan sonra eğer Manisa'da herhangi bir vatandaşımızın ayağına taş değerse, burnu kanarsa elbette bunun bir sorumlusu olacak. Dolayısıyla ben hem kendimin hem kendim dışında beni seçip Ankara'ya gönderen bütün vatandaşlarımızın temsilcisi olarak bu Ozan Erdem'in yaptığı ayrımcılık, şantaj, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama içeren sözlere hem şahsıma hem ülke sınırlarında yaşayan tüm yurttaşlarımıza karşı işlenmiş suçlar olarak görüyorum ve tüm yurttaşlarımıza ve şahsıma yapılan hakaret ve ayrımcılığa karşı yurttaşlarımı korumak, vatandaşlarımızın hür iradesini tehdit edip şantaj yapan kişiyle ilgili bugün Manisa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ın dün yaptığı açıklamada "Ozan Erdem'den önce iç savaş benzetmesini CHP Manisa Tur Yıldız Biçer kullanmıştır. Aynı hassasiyeti hem CHP yetkilileri hem de milletvekili göstermelidir" şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine Biçer, "Selçuk Özdağ muhtemelen kendisini baskı altında hissediyor. Bir şeyler yapma gereği duyuyor tenzili rütbeden sonra. Ya da hissin ötesinde gerçekten bir baskı altında ki mutlaka bir şeyler yapması yönünde zorlanıyor diye düşünüyorum. Yoksa söyledikleri akıl ve mantık dışındadır bence" diyerek kasım ayında yaptığı açıklamada ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ve "İnşallah yanılırım ama iç savaş arifesinde gibi görünüyoruz" şeklinde bir öngörüde bulunduğunu ve bu açıklamanın ardından birçok şehirde terör saldırılarının meydana geldiğini söyledi.

"Evet çıkarsa halkın tercihidir saygılıyız"

Referandumda "Hayır" oyu çıkacağına olan inancının tam olduğunu dile getiren Biçer, ola ki sandıktan "Evet" sonucu çıkarsa da buna saygı göstereceklerini belirtti. Biçer şunları söyledi:

"Hangi partiden olursa olsun, biz bu çalışmalarımızı diğer seçim çalışmaları gibi basın önünde ya da sosyal medyadan paylaşımlar yaparak yapmıyoruz. Çok daha derinde kimseyi afişe etmeden farklı bir çalışma yöntemi kullanıyoruz. Halkın iradesidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani bunun ne kaydı var ne şartı. Buna inanıyor vatandaşımız. Dolayısıyla ben "Hayır" çıkacağı yönünde kesin bir inancım var, kesin bir algım var. Yaptığım görüşmeler sonucunda aldığım sonuç bu yönde ama "Evet" çıkarsa da bu halkımızın hür iradesidir. Saygı gösteririz. Hiçbir şeyin de sonu değildir. Özgür irade devam eder ve yanlış bir yerden mutlaka döner. Eğer böyle yanlış bir noktaya gidilirse de hiçbir yanlış sonsuza kadar sürmez. Bir yerden dönecektir mutlaka."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Ozan Erdem hakkındaki "Bunların ağzına fermuar çekecek halimiz yok" açıklamasına tepki gösteren Biçer, "Ben de iki tane fermuar getirdim. Madem Bekir Bozdağ gönderemiyor ben buradan göndereceğim. Birisi Bekir Bozdağ'ın gönderemediği il yöneticisi Ozan Erdem'e, birini de Selçuk Özdağ'a gönderelim" ifadelerini kullandı.