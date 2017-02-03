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Chp’li Bilgehan: “Bir Maceraya Girmek İstemiyoruz"

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Chp’li Bilgehan: “Bir Maceraya Girmek İstemiyoruz"
CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Anayasa değişikliğine ilişkin, "Bir maceraya girmek istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ne büyük zorluklarla kazanıldı,...

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Anayasa değişikliğine ilişkin, "Bir maceraya girmek istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ne büyük zorluklarla kazanıldı, kuruldu ve devam etmesi şart" dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi Gülsün Bilgehan, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik ve Yönetim Kurulunu ziyaret etti. CHP Gölbaşı Olağanüstü Kongresi'nde başkanlığa seçilen Bülent Elikesik'e ve yeni yönetimine görevlerinde başarılar dileyen Bilgehan, referandum sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandumun Türkiye'yi ve partiler üstü Cumhuriyeti ilgilendirdiğini belirten Bilgehan, bu değişiklikle 1923'te kurulan Cumhuriyet'in yönetim şeklinin değiştirileceğini iddia etti. Referandumun bir iktidar değişikliği getirmeyeceğine vurgu yapan Bilgehan, "Bu referandum bir iktidar değişikliği getirmeyecek. Bu seçimde karşı karşıya değiliz. Biz sadece 1923'te Cumhuriyeti kuran ve Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetkilerin her kim olursa olsun bir başkasına verilmesine karşıyız. Bunu tehlikeli olarak görüyoruz. Bunu dünya da tehlikeli olarak görüyor. Çünkü böyle bir sistem dünyada yok. Bunun en güzel örneği Amerika'da yaşandı. En iyi gibi görülen başkanlık sisteminde bile bir başkan ülkenin değerlerine bile karşı gelebiliyor. Trump'tan bahsediyorum. Örneğin bu son Müslüman göçmenlere karşı takındığı tavır, Amerikalıların büyük bir çoğunluğu tarafından da reddedildi. Demek ki orada da insanlık daha ölmemiş. Ben Türkiye'de de akıllı insanların akıllı kararlar vereceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir maceraya girmek istemiyoruz"

"Bu referandumun CHP'nin çok üzerinde olduğuna inanıyorum" diyen Bilgehan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Zaten genç kuşağın çalışmalara çoktan başladığını görüyorum. Biz CHP'nin propagandasını yapmıyoruz, biz ülkemizin yönetimini korumak için hep birlikte hangi partiye oy verirlerse versinler aynı şekilde kaderimizi tayin etmeye çalışıyoruz. Bir maceraya girmek istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ne büyük zorluklarla kazanıldı, kuruldu ve devam etmesi şart."

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