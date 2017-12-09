Chp’li Gaytancıoğlu: “Trump’ın Kendi İçinde Sorunları Var”

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili, "Trump'ın kendi içinde sorunları var. Yani iç politikada sıkıştı,...

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili, "Trump'ın kendi içinde sorunları var. Yani iç politikada sıkıştı, dış politikayla bazı şeyleri çözmeye çalışıyor. Bunun yanlış olduğunu görüyoruz. Şu anda iktidar ve muhalefet buna karşı tepkimizi gösterdik" dedi.

Gaytancıoğlu, Kudüs'ün 3 dinin ortak ibadethane yeri olduğunu söyleyerek kutsal bir yer olduğunu kaydetti. Gaytancıoğlu, "Hem Müslümanlarca, hem Hristiyanlarca, hem Yahudilerce korunmuş bir yer. Burası siyasi bir başkent olamaz. CHP'nin de Türkiye Cumhuriyeti'nin de görüşü budur. İktidarıyla, muhalefetiyle ortak bir bildiri yayınladık. Zaten halkımız da çok ciddi tepki gösterdi. Sadece Türkiye değil birçok dünya ülkesi tepki gösterdi. Bir tek Donald Trump kendi inancı doğrultusunda bunu açıkladığını söyledi. Bunun yanlış olduğunu tüm dünya biliyor. Bu yanlıştan dönülecektir. Çünkü Donald Trump'ın kendi içinde sorunları var. Yani iç politikada sıkıştı, dış politikayla bazı şeyleri çözmeye çalışıyor. Bunun yanlış olduğunu görüyoruz. Şu anda iktidar ve muhalefet buna karşı tepkimizi gösterdik" dedi.