  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Chp’li Gaytancıoğlu: “Trump’ın Kendi İçinde Sorunları Var”

» »
Chp’li Gaytancıoğlu: “Trump’ın Kendi İçinde Sorunları Var”
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili, "Trump'ın kendi içinde sorunları var. Yani iç politikada sıkıştı,...

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili, "Trump'ın kendi içinde sorunları var. Yani iç politikada sıkıştı, dış politikayla bazı şeyleri çözmeye çalışıyor. Bunun yanlış olduğunu görüyoruz. Şu anda iktidar ve muhalefet buna karşı tepkimizi gösterdik" dedi.

Gaytancıoğlu, Kudüs'ün 3 dinin ortak ibadethane yeri olduğunu söyleyerek kutsal bir yer olduğunu kaydetti. Gaytancıoğlu, "Hem Müslümanlarca, hem Hristiyanlarca, hem Yahudilerce korunmuş bir yer. Burası siyasi bir başkent olamaz. CHP'nin de Türkiye Cumhuriyeti'nin de görüşü budur. İktidarıyla, muhalefetiyle ortak bir bildiri yayınladık. Zaten halkımız da çok ciddi tepki gösterdi. Sadece Türkiye değil birçok dünya ülkesi tepki gösterdi. Bir tek Donald Trump kendi inancı doğrultusunda bunu açıkladığını söyledi. Bunun yanlış olduğunu tüm dünya biliyor. Bu yanlıştan dönülecektir. Çünkü Donald Trump'ın kendi içinde sorunları var. Yani iç politikada sıkıştı, dış politikayla bazı şeyleri çözmeye çalışıyor. Bunun yanlış olduğunu görüyoruz. Şu anda iktidar ve muhalefet buna karşı tepkimizi gösterdik" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zigana’da Kayak Sezonu Başladı09 Aralık 2017 Cumartesi 18:28
  • Gazeteci Nazlı Çelik, Hatay’da Üniversiteli Öğrencilerle Bir Araya Geldi09 Aralık 2017 Cumartesi 17:53
  • Prof. Dr. Köktürk: "Fetö’cüler Bu Ülkenin İnsan Kaynağını İmha Etmişlerdir"09 Aralık 2017 Cumartesi 17:43
  • Zile’de Kudüs İçin Tek Yürek Yürüyüşü09 Aralık 2017 Cumartesi 17:38
  • Çankırı’da Yurt Kardeşliği Buluşması09 Aralık 2017 Cumartesi 17:33
  • Kar Yağışı Bitti Geriye Temizliği Kaldı09 Aralık 2017 Cumartesi 17:33
  • Engelli Ve Sokak Çocuklarını Korumak İçin Toplandılar09 Aralık 2017 Cumartesi 17:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “10 Aralık İnsan Hakları Günü” Mesajı09 Aralık 2017 Cumartesi 17:28
  • Kudüs İçin Yüzlerce Kişi Yürüdü09 Aralık 2017 Cumartesi 17:23
  • Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı Ve Otopark Projesi’nin Temeli Atıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti