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Chp’li İnce Çanakkale’de Mitinge Katıldı

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Chp’li İnce Çanakkale’de Mitinge Katıldı
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Çanakkale'de düzenlenen mitingde referandum sürecini değerlendirdi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Çanakkale'de düzenlenen mitingde referandum sürecini değerlendirdi.

Çanakkale'de partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, anayasa değişikliğinin tam anlatılmadığını savunarak, "Meydanlara çıkıp evet birinci madde şu, ikinci madde şu, üçüncü madde şu diyebiliyor musunuz? Hayır. Peki ne diyor? HDP hayır diyormuş, PKK hayır diyormuş, FETÖ hayır diyormuş, CHP hayır diyormuş. Ben televizyonda, gazetede FETÖ'nün hayır dediğini görmedim. Gören var mı? Peki bunlar nereden biliyor?" dedi.

Mitinge CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, belediye başkanları ve partililer katıldı. İnce, mitingin ardından partilileri selamlayarak alandan ayrıldı.

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