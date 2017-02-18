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Chp’li Kadınlar Dayanışma Yemeğinde Buluştu

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Chp’li Kadınlar Dayanışma Yemeğinde Buluştu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Biga İlçe Kadın Kolları tarafından dayanışma yemeği düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Biga İlçe Kadın Kolları tarafından dayanışma yemeği düzenlendi.

Bir cafede düzenlenen yemeğe, Çanakkale CHP Kadın Kolları Başkanı Nilgün Bingöl ve yönetimi, Gelibolu CHP Kadın Kolları, Küçükuyu CHP Kadın Kolları, Çan CHP Kadın Kolları, Karabiga CHP Kadın Kolları, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın eşi Ruhan Işık, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş'ın eşi Emine Karataş ve çok sayıda kadın partililer topluluğu katıldı.

Biga CHP İlçe Başkanı Melek Şahin, "Çanakkale'nin en büyük ilçesi Biga'da, sosyal demokrat bir yönetim anlayışıyla yönetilen mutlu insanların şehrinde, siz birbirinden kıymetli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 3 yılda ilçemizde yaşanan kültür ve sanat anlamındaki gelişmeler ve diğer belediyecilik çalışmaları açısından yaşadığımız ilerlemeler bizleri ülkemiz adına da umutlandırmaktadır" dedi.

Yemekte kadınlar müzik eşliğinde oynadılar, stres attılar ve birlikte sohbet ettiler.

Chp’li Kadınlar Dayanışma Yemeğinde Buluştu

Chp’li Kadınlar Dayanışma Yemeğinde Buluştu

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