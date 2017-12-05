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Chp’li Kadınların Ankara Çıkarması

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Chp’li Kadınların Ankara Çıkarması
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İl Kadın Kolları, Ankara Arena'da düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşmasına" etkinliğine 30 otobüs yaklaşık 1500...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İl Kadın Kolları, Ankara Arena'da düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşmasına" etkinliğine 30 otobüs yaklaşık 1500 kadın ile katıldı.

CHP Genel Merkezi tarafından "5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması Günü" dolayısıyla Ankara Arena'da "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması" düzenlendi. Programa 81 vilayetten 25 bin kadın katılıyor. Bugün düzenlenen etkinliğe katılacak olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Sabah saatlerinde şehrin farklı bölgelerinden kaldırılan otobüslerle yaklaşık 1500 kadın Ankara'da ki büyük buluşmaya gitti. Önemli bir günde Ankara'da kadınların buluşmasının büyük anlam taşıdığını ifade eden CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Figen Kahya, "Kadın, bir annedir. Kadın bir yöneticidir. Kadın emektardır. Ülkenin geleceğine yön verecek olanlar bizleriz. Seçme ve seçilme hakkımızın verilmesinin yıl dönümünde diyoruz ki,"Bizler hem seçeriz,hem seçiliriz." Bugün ki birlikteliğimi kadınlarımıza örnek olsun. Daha fazla seçilen olmak için ve bu ülkede daha fazla söz sahibi olmak için biz durmadan çalışacağız. Büyük buluşmaya Eskişehirli kadınlarımızda çok büyük bir ilgi gösterdi. Örgütlü çalışmalarımızla sesimiz her zaman daha gür çıkacaktır. Bugün bunun en güzel örneğini yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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