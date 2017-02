CHP'li Karadeniz: 'hayır'lı bir iş yapacaklar

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin "Vatandaşların hayırlı bir iş yapacağına inanıyorum" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin "Vatandaşların hayırlı bir iş yapacağına inanıyorum" dedi. Milletvekili Karadeniz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının bir siyasi parti değil, memleket meselesi olduğunu söyledi. "Hayır" oyu kullanılmasının ülkenin geleceği açısından daha önemli olduğunu savunan Karadeniz, şöyle konuştu: "Demokrasi ve çocuklarımızın geleceği için ülkemizin sağduyulu her vatandaşının bunu bir görev bilmesi lazım. Ülkesini seven her vatandaşın hayır oyunu kullanması gerektiğine inanıyorum. Ülkemizin vatandaşlarının hayırlı bir iş yapacağına inanıyorum. Referandumda inanıyorum ki Sinop'ta 'hayır' diyenlerin oranı çok yüksek olacaktır. Temennimiz ülke genelinde de söz konusu oranın yüksek çıkması yönünde."