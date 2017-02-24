  • BIST 88.258
  • Altın 145,686
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 18 °C

CHP'li Karadeniz: 'hayır'lı bir iş yapacaklar

»
CHP'li Karadeniz: 'hayır'lı bir iş yapacaklar
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin "Vatandaşların hayırlı bir iş yapacağına inanıyorum" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin "Vatandaşların hayırlı bir iş yapacağına inanıyorum" dedi. Milletvekili Karadeniz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının bir siyasi parti değil, memleket meselesi olduğunu söyledi. "Hayır" oyu kullanılmasının ülkenin geleceği açısından daha önemli olduğunu savunan Karadeniz, şöyle konuştu: "Demokrasi ve çocuklarımızın geleceği için ülkemizin sağduyulu her vatandaşının bunu bir görev bilmesi lazım. Ülkesini seven her vatandaşın hayır oyunu kullanması gerektiğine inanıyorum. Ülkemizin vatandaşlarının hayırlı bir iş yapacağına inanıyorum. Referandumda inanıyorum ki Sinop'ta 'hayır' diyenlerin oranı çok yüksek olacaktır. Temennimiz ülke genelinde de söz konusu oranın yüksek çıkması yönünde."

 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'İdam için referandum yolu açabiliriz'24 Şubat 2017 Cuma 18:33
  • Bahçeli, 'hayır'cıların listesini istedi24 Şubat 2017 Cuma 18:28
  • CHP: YSK'ya itiraz edeceğiz24 Şubat 2017 Cuma 18:27
  • Disiplin suçluları açığa alınacak24 Şubat 2017 Cuma 18:03
  • Üretici kazanmazsa 'istihdam' olmaz24 Şubat 2017 Cuma 08:42
  • 'Millet iktidarını güçlendirecek'24 Şubat 2017 Cuma 06:25
  • 'Türkiye’nin yeni miladı 16 Nisan'24 Şubat 2017 Cuma 05:24
  • Uçaklar gitti, akıllar başlarına geldi23 Şubat 2017 Perşembe 18:20
  • Mimar Cansever Sergisi'ni Başbakan'a anlattı23 Şubat 2017 Perşembe 18:18
  • CHP heyeti esnafa indi23 Şubat 2017 Perşembe 18:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti