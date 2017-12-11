CHP'li Kum: 'Endişeliyiz'

Başkan Kum, "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel-Aviv’deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz" dedi

CHP Tokat eski İl Başkanı Kum, "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel-Aviv’deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz" dedi

CHP Tokat eski İl Başkanı Duran Kum, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel-Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararına sert tepki göstererek, "Kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz" dedi.

Kararı talihsiz olarak değerlendiren CHP'li Kum, "İki devletli çözüm perspektifine indirilmiş ağır bir darbedir. Bölgede o kadar sorun varken, kendi iç sıkışmışlığını aşmak amacıyla alındığına inandığımız bu yanlış kararın bölgede tansiyonu daha da arttıracağından endişe duyuyoruz. Hiç şüphesiz bu tek taraflı alınan kararı tanımayacağız. Partimiz, müzakereler yoluyla başkenti Doğu Kudüs olacak, 1967 sınırlarına dayanan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti ile güvenlikli sınırlar içinde yan yana yaşayacak ve bizim de esasen tanımış olduğumuz İsrail devletine ilişkin çözüm perspektifini desteklemeye devam edecektir" diye konuştu. Taner YEŞİLSU / TOKAT