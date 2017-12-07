Chp’li Meclis Üyesi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Bursa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi'nin CHP Grup Sözcüsü ve meclis üyesi Erdal Aktuğ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erdal Aktuğ, soruşturma kapsamında Mudanya'da polis tarafından gözaltına alınmıştı. Nöbetçi savcı tarafından tutuklanma talebiyle Bursa'da nöbetçi 3.Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Aktuğ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aktuğ'un adliye çıkışında açıklama yapması bekleniyor.
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